Tradimento mariano a C’è Posta per Te: una signora mente alla De Filippi

Ieri sera Giuseppe ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per incontrare una sua vecchia fiamma, Giovanna, che aveva conosciuto 70 anni fa.

“Lui è venuto qui per vedere se questa conoscenza che risale al 1950 può avere un futuro. – ha iniziato a raccontare Maria – Giuseppe in questi anni ha risentito telefonicamente Giovanna, conosciuta a Trapani quando lui aveva 20 anni e lei 13. I due si sentono spesso, ma quando lui le chiede di vedersi lei trova sempre delle scuse. Ad un certo punto Giuseppe la avverte ‘guarda che se non mi rispondi più io chiamo Maria De Filippi’. Con quel nome e quei dati abbiamo trovato 3 signore. Adesso dobbiamo capire quale delle 3 donne è”.

La signora al telefono aveva detto a Giuseppe di essere separata e di vivere da sola da più di 15 anni, ma l’unica delle 3 donne in studio che corrispondeva alla descrizione ha spento subito le speranze dell’anziano: “Non sono io! Io sono sposata, non sono divorziata. Non sono io quella che cerchi. Io non ho sentito nessuno al telefono, non ho parlato con lui al telefono. No Maria non ho mai avuto una simpatia con lui”.

Poco dopo essere uscita, la signora Giovanna ha cambiato idea.



Pochi minuti dopo il tradimento mariano, Giovanna ha confessato tutto: “Sì, sono io. Ho detto una bugia a Maria che la stimo e la voglio bene. Sento di essere una persona molto pulita e sono tornata. Per rispetto a Maria sto facendo questo. Mi presento per dirti che sono io e sono venuta a salutarti, adesso dico la verità. Amici come prima e nient0’altro. Non ci dobbiamo più vedere. Si chiude qui. Non voglio essere più chiamata, tanta belle cose”.

La bugia a Maria De Filippi: il video della storia di Giuseppe e le tre Giovanne.

Che entri la terza! Sarà lei la Giovanna che Giuseppe sta cercando? #CePostaPerTe pic.twitter.com/7Ycr5yTuOl — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 1, 2020

“Chi dice una bugia non é figlio di Maria” #cepostaperte pic.twitter.com/1E7YsprReo — DIVIETO DI TRASH (@fabbriclaudio85) February 1, 2020

Il libro dei tradimenti Mariani non conosce età e continua ad aggiornarsi. #cepostaperte pic.twitter.com/0GgQMCWHCw — Lorenzo Rossi (@LorenzoRossi91) February 1, 2020

Giovanna numero 3, che corre in chiesa a confessarsi, per aver mentito a Maria #cepostaperte pic.twitter.com/PvJhjZvRaf — L𝓊𝓁𝓈 ✨ (@acciotomfeltonx) February 2, 2020