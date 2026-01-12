Nicola Savino, la notizia è appena arrivata | Scontro violentissimo frontale lo lascia a terra

La sfida del venerdì sera televisivo si è riconfermata un terreno ostico per la Rai, che, nonostante gli sforzi, non è riuscita a invertire la tendenza. Anche questa volta, la proposta di Rai 1 con Nicola Savino non ha centrato l’obiettivo, arrendendosi a una concorrenza agguerrita e ben radicata nelle abitudini del pubblico italiano, uno scontro frontale che lo ha lasciato letteralmente a terra.. La serata del 9 gennaio 2026 ha visto un chiaro vincitore, con Canale 5 che ha dominato la scena televisiva.

Il grande protagonista è stato senza dubbio Gerry Scotti, che con il suo torneo dei campioni de La Ruota dei Campioni ha letteralmente conquistato il prime time. Il conduttore ha iniziato la sua corsa già nell’access prime time, costruendo un vantaggio significativo che ha poi mantenuto e ampliato anche nella fascia oraria più ambita. Questo risultato non solo rafforza la posizione di Scotti come uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana, ma evidenzia anche le persistenti difficoltà di Rai 1 nel proporre alternative altrettanto competitive e capaci di generare un analogo coinvolgimento del pubblico.

I numeri parlano chiaro: Scotti inarrestabile

Analizzando i dati Auditel della serata del 9 gennaio 2026, la supremazia di Canale 5 e di Gerry Scotti emerge con chiarezza impressionante. Su Rai 1, il programma Tali e Quali, condotto da Nicola Savino, ha totalizzato 2.628.000 spettatori con uno share del 16.4%, andando in onda tra le 21:43 e le 00:11. Un dato che, pur non essendo disastroso di per sé, si è rivelato nettamente insufficiente a competere con la proposta Mediaset.

Su Canale 5, infatti, La Ruota dei Campioni ha registrato numeri da capogiro: nella fascia dalle 20:48 alle 22:26 ha catturato 5.277.000 spettatori con uno share del 25.6%. Il successo è proseguito anche nella seconda parte della serata, dalle 22:29 alle 23:25, mantenendo un elevato interesse con 4.090.000 spettatori e il 24.4% di share. Questo divario è ancora più significativo se si considera il traino che Rai 1 aveva avuto nell’access prime time.

In quella fascia, Affari Tuoi, con Stefano De Martino, aveva infatti raggiunto un eccellente risultato di 5.041.000 spettatori e il 23.8% di share. Nonostante questo solido trampolino di lancio, il nuovo programma di Savino non è riuscito a convertire lo slancio in un vantaggio duraturo, rimanendo ben al di sotto dei 3 milioni di spettatori e lasciando la strada spianata alla concorrenza di Canale 5. La capacità di Gerry Scotti di fidelizzare il pubblico e di mantenere alta l’attenzione si conferma, serata dopo serata, un punto di forza indiscutibile.

Un panorama televisivo che premia le certezze

Il successo di Gerry Scotti e il dominio di Canale 5 si inseriscono in un panorama televisivo più ampio, dove alcune proposte continuano a riscuotere un notevole favore. Su Rete 4, ad esempio, Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi ha confermato i suoi ottimi ascolti, con una media di 1.218.000 spettatori e il 9% di share, consolidando la sua posizione tra i programmi più seguiti della settimana.

Altre reti hanno registrato risultati vari: su Rai 2 il film Togo – Una grande amicizia ha ottenuto 753.000 spettatori (4.1%), mentre Italia 1 ha coinvolto 1.190.000 spettatori (7.1%) con Harry Potter e il principe mezzosangue. Meno brillanti i dati per Rai 3 con Perfetta illusione (642.000 spettatori, 3.3%). Da segnalare il buon riscontro per La7, dove Propaganda Live ha raggiunto 973.000 spettatori e il 6.6% di share, dimostrando la sua capacità di attrarre un pubblico specifico.

In conclusione, la serata del 9 gennaio 2026 ha ribadito una tendenza ormai chiara: la televisione premia le figure iconiche e i format collaudati. Gerry Scotti, con la sua inconfondibile simpatia e professionalità, si conferma un vero e proprio baluardo degli ascolti, capace di catalizzare l’attenzione di milioni di italiani. La notizia del suo trionfo non è solo un dato Auditel, ma la conferma di un affetto e di un legame indissolubile con il suo pubblico, che continua a premiarlo a discapito delle nuove proposte e delle incertezze di altre reti.