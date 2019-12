Tronista abbandona Uomini e Donne e fa una strana scelta

Caos durante la nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Il mese scorso dopo l’addio di Alessandro Zarino, Maria De Filippi ha proposto a Veronica Burchielli di sedersi sul trono con l’iconica (e criticata) frase: “Fregatene e fai la tronista”.

Oggi è successo l’impensabile. La ragazza in settimana è andata a casa dell’ex tronista e gli ha chiesto di diventare un suo corteggiatore. Alessandro durante la registrazione è arrivato in studio, ma non ha accettato di restare tra i corteggiatori. Dopo una lunga discussione i due hanno deciso di lasciare il programma insieme, ma è stata una scelta poraccia, visto che non sono scesi nemmeno i petali e Tina ha duramente attaccato la tronista.

Quest’anno il Trono Classico è davvero un mezzo disastro. Fortunatamente ci pensano gli Over a risollevare Uomini e Donne, i cavalieri e le dame (oltre a fare ascolti pazzeschi) ci regalano quotidianamente del sano trash.

Anticipazioni di Uomini e Donne:

“Veronica Burchielli va da Alessandro Zarino a casa sua a Napoli chiedendogli di scendere per lui, per continuare a conoscersi meglio e per avere maggiori sicurezze.

Questo gesto di Veronica ha suscitato numerose critiche soprattutto da parte di Tina Cipollari che la attacca duramente e con cui ha uno scontro acceso (parecchie parolacce).

Alessandro Zarino è titubante e non si fida più di lei ma si presenta in puntata e dopo aver parlato un po’ decidono di andare via insieme (non ci sono petali né musica, quindi non è sembrata una vera scelta)”.

veronica che si prepara per la puntata in cui lascia il trono per Zarino #uominiedonne pic.twitter.com/DEabZUbVYY — 𝙰𝚛𝚜𝚎𝚗𝚒𝚌𝚘🐍 (@Lamarghe4) December 4, 2019

Vabbè raga quindi Veronica ha lasciato il trono per uscire con Alessandro, okay raga mi tocca ritogliere il follow a Zarino. Lo sapevo che avevo fatto bene a non seguirlo da subito lo sa pe vo. #uominiedonne — eleonorap. (@eleoteque) December 4, 2019

Doveva essere la stagione che metteva fine alle voci negative di questa estate sulla redazione

Sara va via per l’ex, Giulio business puro, Alessandro cacciato dallo studio, Veronica messa sul trono che ricerca Alessandro e esce insieme a lui #uominiedonne pic.twitter.com/ktjyPq5mc6 — Elisa🐍 (@EliCau27) December 4, 2019

Fonte: Newsued