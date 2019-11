Tronista di Uomini e Donne approda ad Amici 19 per volere di Maria De Filippi

Se Sabrina Ghio e Garrison sono passati dagli studi di Amici a quelli di Uomini e Donne, questa volta è un tronista a varcare le porte della scuola di Canale 5. Ieri pomeriggio è stata registrata una puntata del Trono Classico e Veronica ha nominato il ragazzo che corteggiava fino a poche settimane fa: Alessandro Zarino. Maria De Filippi ha rivelato che l’ex tronista adesso sta sviluppando un progetto per Amici 19.

“Prima di iniziare con Giulio però Maria chiede ai tronisti con chi vogliono che si inizi oggi e Veronica Burchielli a bassissima voce dice: “Non lo so, fai tu“. Tina pertanto parte in quarta e attacca la tronista dicendole “ma tutto quel carattere che avevi che fine ha fatto? Ora sembra che stai a dormì, ma chi sei realmente te”? – si legge su Newsued – Ovviamente a provocazione Veronica si risente e alza subito le penne, dicendo a Tina che lei viene accusata di essere falsa quando sembra che Alessandro sia sparito, nessuno l’ha più sentito (come a dire che era tanto preso da lei che ora invece si sta facendo fuori la sua vita e non ha certo lottato per lei) quindi il mostro non è lei, lì interviene Maria spiegando che appunto stamattina era andato agli studi per sviluppare con loro il progetto per Amici“.