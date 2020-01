Tronista di Uomini e Donne si sposa a sorpresa: le foto del matrimonio

Anna Munafò ha deciso di iniziare il 2020 nel migliore dei modi, la ragazza si è sposata. L’ex tronista è arrivata a Uomini e Donne esattamente 6 anni fa ed è stata corteggiata da Marco Fantini ed Emanuele Trimarchi (che ha scelto).

A differenza dalle sue colleghe, Anna non aveva annunciato nulla, niente sponsor o chiacchiere social prima dell’evento. La Munafò ha semplicemente svelato di essersi sposata pubblicando delle foto con il marito, con la didascalia: “Buon principio a noi”.

In un’epoca dove se non pubblicizzi tutto mesi prima e non ti fai regalare anche le statuine degli sposi sulla torta sei un poraccio, un matrimonio così “normale” fa notizia.

Matrimonio della tronista Anna Munafò: le foto.