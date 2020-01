Tronista scartato dal GF Vip di Signorini punta a L’Isola dei Famosi: “Voglio partecipare!”

Lorenzo Riccardi avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma alla fine il conduttore gli ha preferito Ivan Gonzalez e lui – chiamato da Maria De Filippi – ha accettato di diventare opinionista di Uomini e Donne.

Un paio di mesi fa fa, intervistato da Nuovo Tv, aveva confessato:

“Sarei molto felice di partecipare al GF Vip. Spero tanto mi facciano partecipare. I telespettatori si farebbero due sane risate…e non sarebbe male! La gente ha bisogno di allegria”.

Ed anche la fidanzata Claudia Dionigi gli aveva dato la sua benedizione:

“Se dovesse partecipare ovvio che mi mancherà tantissimo; lo guarderò a ogni ora del giorno sicuramente, per forza non avrei alternative”

Tra i candidati per il #GrandeFratello #GFVIP 4 spicca il nome di Lorenzo Riccardi, ex tronista di #UominieDonne pic.twitter.com/Y3PU9HbbEu — Grande Fratello VIP 2020 (@GF_diretta) July 5, 2019

Purtroppo, come già sappiamo, Lorenzo Riccardi non è entrato nella rosa dei concorrenti del GF Vip ma non sembrerebbe aver perso interesse per i reality show. La sua missione ora è L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

“Temptation Island Vip? A oggi non saprei rispondere. Le cose tra me e Claudia procedono a gonfie vele, ma se dovessimo ritrovarci a nutrire dei dubbi sul nostro rapporto, allora non escluderei questa opzione. Intanto, per non restare troppo lontano dal mare e dalla sabbia, proverò a partecipare a L’Isola dei Famosi (ride. ndr). Mi piacerebbe mettermi alla prova e vedere con i miei occhi se è veramente dura come la descrivono”.

Come già scritto per il GF Vip, Riccardi è perfetto per i reality: spero che gli autori de L’Isola dei Famosi ci facciano un pensierino.

