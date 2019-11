Ex tronista fa un appello a Maria De Filippi: “Voglio tornare a Uomini e Donne”

Un anno fa Mara Fasone ha deciso di abbandonare Uomini e Donne e in un’intervista rilasciata al magazine della trasmissione di Maria De Filippi ha spiegato le sue ragioni.

“Non ho mai vissuto bene questo percorso e credo si sia capito. Mi sono sentita attaccata da tutte le parti: non potevo più esprimere il mio pensiero, perché qualsiasi cosa veniva giudicata come stupida o falsa. Ho subìto delle critiche troppo pesanti che, per ben due volte, mi hanno spinto a pensare di abbandonare il trono. Alla fine, però, mi sono sempre rialzata e ci ho riprovato. Tutto questo finché gli attacchi hanno coinvolto solo me, ma quando nell’ultima puntata è stata tirata in ballo la mia famiglia si è superato ogni limite.

Attaccare la mia famiglia a vuoto, parlare del mio ex fidanzato. Dopo che la redazione è sempre stata messa al corrente di qualunque cosa, ha superato la soglia del sopportabile. Ho sempre raccontato la verità dietro le quinte; semplicemente non volevo se ne parlasse davanti le telecamere perché sapevo che, una volta a conoscenza della vicenda, le persone avrebbero iniziato a vedere ogni mio comportamento come una diretta conseguenza del contatto tra i miei genitori e il mio ex fidanzato e non avrebbero compreso la loro scelta. Rimane invariata la mia stima per Maria De Filippi”.