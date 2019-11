Gravi accuse contro un’ex tronista: “Ha rubato i soldi ed è scappata, la denunciamo”

Valentina Dallari nuovamente al centro del gossip e questa volta non c’entra nulla la vulcanologa Giulia De Lellis. Lo scorso 2 novembre l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato sui social come mai ha annullato la sua serata in un locale della provincia de L’Aquila.

“Ragazzi, buongiorno! Sto tornando adesso, mi sto facendo altre cinque ore di macchina, perché ieri avevo una data prestabilita già in questo posto in Abruzzo e che, purtroppo, non è potuta esserci perché ci sono stati dei grandissimi, enormi, problemi – ha spiegato l’ex tronista ai suoi fan tramite Instagram story – . Sono arrivata e hotel, location, non erano quelli prestabiliti dal contratto. Mi sono trovata in una situazione abbastanza greve in cui non si poteva assolutamente lavorare, almeno io non sono abituata a lavorare così. È stato brutto, mi dispiace per chi mi stava aspettando, ma purtroppo non è stata colpa mia. Queste cose capitano, ma non volevo capitasse a me”.

La versione dell’organizzatore della serata però è un po’ diversa. Ivan ha lanciato delle pesanti accuse contro Valentina, che secondo lui sarebbe scappata con il cachet.

“Valentina Dallari si è presentata all’hotel La Rupe presso Venere di Pescina, in Abruzzo, location presso la quale doveva svolgere la prestazione artistica. Lei è stata messa al corrente di tutto, le è stato dato vitto, alloggio e tutto il resto come accordato. Dopo mezz’ora ha voluto cambiare hotel nel quale alloggiare, che è stato prenotato e pagato, per farla contenta. Nel secondo hotel non si è mai presentata. Ha rubato tutti i soldi, compreso il pagamento del secondo albergo ed è scappata via insieme all’altro impostore, suo driver, non effettuando la prestazione artistica. Consiglio a tutti di tenerla lontana. Quello che ha fatto non ha bisogno di aggettivi. Sull’accaduto si stanno avviando le vie legali”.

Caro Ivan…

PS: Valentì apprezzo davvero molto il tuo impegno contro il bullismo e per il giusto uso dei termini quando si parla del corpo delle persone. Proprio per questo ti invito a chiedere al tuo ragazzo quello che è successo tra me, lui e i suoi fan a gennaio.

Oppure vuole che gli rinfreschi la memoria?



Le accuse dell’organizzatore contro l’ex tronista.