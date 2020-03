Tronista di Uomini e Donne è stata lasciata: “È finita per una lite, mancava la fiducia”

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon si sono lasciati e la motivazione sembrerebbe essere una banale lite nata da alcuni commenti letti su Instagram.

A raccontare l’aneddoto è stato il ragazzo sui suoi social, parlando di testardaggine e di mancanza di voglia di ‘chiarire’.

“Ci sono state tante circostanze che ci hanno allontanati. È una donna fantastica, anche quando c’è stato il lutto (dello zio dell’ex corteggiatore, ndr), si è presentata ed è stata vicina alla mia famiglia. È una donna con la D maiuscola e non posso dirle nulla. […] Da quando lei si è fatta Instagram, nonostante non abbiamo mai lavorato sui social a causa della mancanza di tempo, ha letto diverse cavolate dove io la tradivo. Dopo diverse cavolate, per cui litigavamo sempre, è finita. Purtroppo io e lei siamo molto simili, quando sbrocco pur di non dar ragione posso pure non sentirla ma se la rivedo posso provare emozioni ma ora non è il momento. È finita senza un motivo, per una stupida lite. Io credo di aver ragione, lei crede di aver ragione e nessuno rincorre l’altro”