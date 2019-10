Da Fabio Colloricchio e Marco Fantini a Mattia Marciano, Cerioli e Crivellin – tutti i tronisti in boxer per Intimissimi

Qualche giorno fa vi ho fatto vedere le foto di Andrea Cerioli in boxer per la nuova collezione di Intimissimi. Negli ultimi giorni anche altri tronisti di Uomini e Donne hanno posato per pubblicizzare il noto marchio italiano di Intimo.

Fabio Colloricchio, Mattia Marciano, Paolo Crivellin e anche Marco Fantini, tutti in boxer su Instagram!

B!tches, adesso la domanda sorge spontanea: tra tutti questi manz figli di Kween Mary chi preferite?

La mia risposta ovviamente la sapete.

Per i più curiosi: su Bitchy x trovate delle foto molto particolari di Marco Fantini.

Come dire, potrete vedere degli scatti davvero artistici, molto belli, diciamo…