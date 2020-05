Trono Gay: Francesco Zecchini commenta i video piccanti di Mario Serpa

In questi giorni Mario Serpa ha pubblicato due video friccicarelli (che potete vedere su Bitchy X), attirando anche moltissime critiche delle sue fan. Durante un’intervista rilasciata a Lorenzo di TVLO un ex corteggiatore del primo Trono Gay ha detto la sua su questi filmati particolari. Francesco Zecchini ha difeso Marione dalle critiche, ma ha poi aggiunto che certi video forse doveva mandarli a qualcuno in particolare e non condividerli con il suo pubblico.

“Me l’ha detto una persona che alleno, ma non ho ben capito, ho visto qualche insulto che si è beccato. Mi hanno detto che si è trastullato in un video. penso che se hai tutto quel seguito dovresti evitare certe cose, però bisogna anche essere più rilassati. Non è che dobbiamo parlare di Quinta Colonna e Quarto Grado, di cose concettuali, più easy, ognuno facesse quello che vuole. Io non condivido per il senso, cioè fai un video per gli amici più stretti, oppure invialo a chi vuoi e fai così”.

Francesco non ha visto i video, quindi probabilmente si è fatto un’idea sbagliata, ma va detto che non si tratta di materiale a luci rosse e quindi è tutto tranquillamente pubblicabile.

Insomma, se vogliamo prendere in giro Marione o criticarlo non facciamolo per due clip tranquillissime, ma per altro…

Francesco Zecchini ha anche svelato come è nata al sua avventura a Uomini e Donne.