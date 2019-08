Troye Sivan: un giornalista lo mette in imbarazzo con domande intime su Shawn Mendes – il cantante sbotta

In una recente intervista un giornalista ha chiesto a Troye Sivan se il suo ragazzo gli lascerebbe ‘avere un incontro intimo’ con Shawn Mendes. Non contento l’intervistatore ha anche chiesto al cantante se durante il suo incontro con Shawn fosse successo nulla ed ha chiuso il tutto domandando anche il ruolo a letto.

Troye Sivan è sbottato su Twitter etichettando come non professionali e inopportune le domande del giornalista.

“Soprattutto dopo l’ultima domanda avevo voglia di chiedere all’intervistatore quale fosse la sua posizione preferita a letto. Poi però a differenza sua mi sono ricordato di quanto sarebbe stato invasivo, strano, non professionale e inappropriato.”

In effetti Troye non ha tutti i torti…



L’intervista a Troye Sivan.

G “Shawn Mendes è la tua crush?”

TS “Sì, è vero”

G “Pensi che il tuo ragazzo Jacob Bixenman ti lascerebbe avere degli incontri intimi con Shawn Mendes?”

TS “Abbiamo avuto una conversazione sui ‘lascia passare’ in una coppia chiusa. Il fatto è che può anche sembrarmi una cosa ok, ma alla fine mi sono detto ‘no, no, nessun lasciapassare’. Stiamo bene così'”

G “Quando hai incontrato Shawn Mendes le copse si sono fatte calde?”

TS “No affatto, assolutamente”

G “Pensi che Justin Bieber sia hot?”

TS “Sì”

G “Sei attivo o passivo?”

TS”Passo assolutamente questa domanda”