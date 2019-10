Tu Si Que Vales: un volto di Amici fra i concorrenti della seconda puntata

View this post on Instagram

Tonight I will be on the most popular channel in Tunisia @elhiwarettounsi.tv as a guest artist. It was really a pleasure to perform there, I can't wait to see the episode. Thanks to @sami.fehri1 and all the production for great hospitality @soussou_aziza • • • Questa sera sarò ospite sul canale più seguito della Tunisia @elhiwarettounsi.tv . È stato davvero un piacere esibirmi lì, non vedo l'ora di vedere la puntata. grazie a tutta la produzione per l'ospitalità. ____ #thepianistdancer #tunisia #show #talent #agt #danxer #pianist #performer #worldwidedance