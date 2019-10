Tu Si Que Vales: Gioele, il bambino che ha cantato Elisa è il figlio di un ex concorrente di Amici

La scorsa settimana parlando degli ex concorrenti di Amici che si sposano e diventano padri e madri, avevo ipotizzato l’arrivo di un loro piccolo nelle prossime edizioni del talent mariano e ieri sera è accaduta una cosa molto simile.

Durante la prima puntata della nuova edizione di Tu Si Que Vales, una mamma con il figlio si sono presentati davanti a Maria, Gerry, Teo, Rudy e Sabrina. Sarah e Gioele hanno cantato quella perla che è A Modo Tuo di Elisa.

Sui social in molti si sono accorti che Gioele è figlio di un noto ex concorrente di Amici di Maria. Sarah infatti è la moglie di Mario Nunziante, concorrente dell’ottava edizione del talent di canale 5, arrivato alla fase serale nell’anno in cui ha trionfato Alessandra Amoroso.

Il bambino è stato dolcissimo, io però adesso mi sento davvero anziano.



Tu Si Que Vales: il video dell’esibizione di Sarah e Gioele.

Mi sembra siano Sara e Gioele, moglie e figlio di Mario Nunziante di Amici.. amici per altro nella vita di Marco Carta #tusiquevales — jemechoisis (@jemechoisis) October 19, 2019

e niente quindi sara e suo figlio erano rispettivamente moglie e figlio di mario nunziante di amici 8 #tusiquevales — 𝘮𝘰𝘳𝘨’𝘴 𝘪𝘯 𝘩𝘢𝘸𝘢𝘪𝘪 (@perrysmoschino) October 19, 2019