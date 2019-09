Tuc Watkins di Desperate Housewives si è messo con un attore di Glee e Girls – le foto

Tuc Watkins noto per aver interpretato Bob in Desperate Houseviwes, ha ufficializzato la sua relazione con Andrew Rannells, che recita in Girls ed è apparso in Glee e Will & Grace.

Pare che la scintilla tra i due sia nata dietro le quinte dello spettacolo di Broadway, The Boys in the Band (che diventerà un film disponibile su Netflix). Il portavoce di Andrew ha confermato la storia tra i due attori: “Stanno insieme. – ha dichiarato a Just Jared – Sono felicissimi e si frequentano da tempo“.

Auguri a questa bella coppia!





Visualizza questo post su Instagram Sunday. Un post condiviso da theandrewrannells (@andrewrannells) in data: 15 Set 2019 alle ore 9:06 PDT