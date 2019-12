C’è un motivo se ogni anno Italia 1 trasmette il film Una Poltrona Per Due

C’è un motivo se ogni anno Italia 1 trasmette – praticamente a costo zero – il film Una PoltronaPer Due con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Qual è? Gli ascolti. Costanti da 22 anni.

Era il 1983, infatti, quando uscì il film e dal 1997 viene trasmesso in tv ogni anno nel periodo natalizio con grande successo. Quest’anno, come da tradizione, è andato in onda su Italia 1 la sera della Vigilia di Natale vincendo la serata contro la Santa Messa in onda su Rai Uno.

”UNA POLTRONA PER DUE” È ORMAI IL VERO APPUNTAMENTO DI NATALE E FA IL RECORD ASSOLUTO DI ASCOLTI https://t.co/BO9u693IT0 pic.twitter.com/GQHZbbRISz — Dagospia (@_DAGOSPIA_) December 25, 2019

Una Poltrona Per Due, ogni anno un successo garantino

Il film Una Poltrona Per Due ha battuto in share addirittura il Concerto in Vaticano di Canale 5 con Federica Panicucci, come tutti i programmi Rai.

Un vero successo.