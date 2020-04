Un’altra gieffina della d’Urso debutta nella tv spagnola

L’ultimo Grande Fratello di Barbara d’Urso nel nostro paese ha lasciato uno scarso impatto mediatico (vi ricordate chi lo ha vinto? Ne dubito), eppure in Spagna hanno trovato spazio ben tre volti di quell’edizione: Gianmarco Onestini, Ivana Icardi ed ora anche Erica Piamonte.

Dopo il successo di Gianmarco Onestini al Gran Hermano Vip – che lo ha portato a vincere l’altro reality El Tiempo Del Descuento – Ivana Icardi s’è attaccata come una cozza a lui e spacciandosi per ex fidanzata è riuscita a partecipare a Supervivientes dove è tutt’ora in gioco.

Ora anche un’altra ex gieffina di Barbara d’Urso ha pensato bene di usare il nome di Gianmarco Onestini per ottenere un po’ di fama in Spagna. Sto parlando di Erica Piamonte che ai media spagnoli si è spacciata per ex fidanzata, quando a noi italiani ha sempre negato tutto parlando di ‘amicizia’.

“Lui ha rotto con me, ma ha continuato a pensarmi, è impossibile che si sia innamorato di Adara perché con me era super geloso e mi diceva che non potevo vedere nessun altro, com’è possibile che sia stato con una donna che ha un figlio?”.

Ovviamente Gianmarco Onestini, messo al corrente di questa dichiarazioni, ha smentito tutto:

“Ma quale ex? Non è mai stata una mia ex fidanzata. Semplicemente lei ha fatto il Grande Fratello con me e siamo stati amici per un po’ dopo, saranno state due settimane o poco più, ma poi non c’è stato niente più. Per questo, che questa ragazza dica che è stata la mia ex è la prima bugia”.