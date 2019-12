L’Università di Pisa denuncia Bello Figo

L’Università di Pisa ha denunciato il rapper Bello Figo, colpevole di aver girato il suo ultimo videoclip in un’aula dell’ateneo senza aver ricevuto nessuna autorizzazione a farlo.

Il video di Trombo A Facoltà, infatti, è stato in parte girato all’insaputa di tutti dentro un’aula della facoltà di economia dell’Università di Pisa e contattato da AGI, il rettore Paolo Mancarella ha dichiarato: “L’Ateneo si tutelerà in tutti i modi per difendere la propria immagine e il proprio onore“.

Immediato anche il commento della parlamentare europea di Pisa, Susanna Ceccardi:

“Il rapper Bello Figo profana le aule della facoltà di economia dell’Università di Pisa. Vergogna! Un’offesa senza precedenti per l’Ateneo e la comunità cittadina. È agghiacciante che un video musicale dai contenuti ben sopra le righe, senza censure, che parla esplicitamente di ses*o e che veicola messaggi poco educativi, sia stato girato in un’aula della facoltà di economia dell’Università di Pisa ed è una cosa vergognosa che sia stato permesso al cantante di filmare indisturbato in facoltà, attorniato da modelle vestite in abiti succinti”.

Ovviamente, come sottolineato dal rettore Mancarella, nessuno ha dato l’autorizzazione a Bello Figo di girare il video dentro l’aula dell’ateneo, motivo per cui si sono mossi per vie legali.