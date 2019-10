Uomini e Donne: Alessandro ha fatto la sua scelta, ma in studio arriva il colpo di scena

Puntatona bomba quella registrata oggi. Alessandro Zarino ha fatto la sua scelta, ma si è beccato un bel palo. Il tronista ha scelto Veronica, che però ha risposto con un secco ‘no’.

“Si passa a vedere l’esterna tra Alessandro e Veronica Burchielli, molto bella, in cui lei fa una videochiamata con i nonni, racconta che i nonni sono una parte importantissima della sua vita, – si legge su Il Vicolo delle News – poi si blocca perché vede che Alessandro era strano e le chiede di cosa avesse paura, lui le dice che ha paura perché lei ha fatto un gesto molto importante nei suoi confronti e non sa se è pronto per quello. Infatti in puntata discutono molto, Veronica lo accusa di voler solo allungare il brodo, tutti lo accusano di questo, lei dice “scommetto che non ti interessa nessuna e hai chiesto anche altre corteggiatrici” lui non risponde, lo fa Maria al posto suo che appunto dice proprio che lui aveva realmente fatto questa richiesta, quindi la corteggiatrice fa il diavolo a 4, non si capacita che lui non provi sentimenti forti nei suoi confronti, si aspettava subito una scelta, dice che la sua insicurezza glielo ha fatto calare tanto che ad un certo punto si dice non disposta ad accettare questa cosa, si alza e se ne va.

Passano intanto a Giulia Quattrociocche. Dalla scorsa puntata fanno vedere le segnalazioni arrivate sia su Alessandro Basciano, in cui si diceva facesse lo scemo in discoteca, sia su Daniele Schiavon che è stato accusato da una ragazza (che hanno chiamato sempre la scorsa volta) che affermava che lui fosse fidanzato con una sua amica. Fanno vedere che dopo la puntata Daniele va da Giulia che stava in lacrime, lui nega tutto e alla fine chiariscono e scatta anche il bacio. Poi esce con Alessandro che la va a prendere a lavoro e le porta un coniglio di peluche scelto dal figlio e scatta un lungo e passionale bacio tra loro due. In puntata Daniele dice che non riesce a esprimersi, che lui non ha nulla da nascondere a differenza di Alessandro che lo vede finto e che tutta Roma (a detta sua) sa che combina in discoteca e che se lei è intenzionata a conoscere uno del genere allora se ne va. Lei spiega che alla fine vuole arrivare a una scelta senza ripensamenti quindi se Alessandro la prende in giro vuole scoprirlo da sola, senza che lo elimini e poi dopo ci ripensi. Allora Daniele si alza e se ne va, lei lo segue. Lei è uscita anche con Sonny ma non si vede l’esterna, mandano in onda solo un pezzo in cui dice di essersi frequentato con Giulia (corteggiatrice di Giulio) tempo fa ed essere uscito con lei due volte e basta e non c’è stato niente di più.

Intanto Alessandro ritorna in studio dicendo che ha troppa paura di perdere Veronica quindi fa la scelta e manda a casa le altre due, scelta molto criticata perché appunto è sembrato proprio che stesse facendo di tutto per ripulirsi dalla figuraccia di prima, infatti tutti a dirgli “ma come il gesto di Veronica prima ti sembrava troppo e poi la scegli?”. Infatti fanno anche vedere le esterne con le altre due, in cui lui è stato addirittura bene ed appariva anche imbarazzato, ma lui spiega che in realtà era in imbarazzo perché pensava al sentimento forte che provava per Veronica. Lei al momento della scelta dice di non credere nemmeno a mezza parola sua e gli molla un bel NO! Maria fa uscire Alessandro (nemmeno lei gli credeva perché era davvero palese la situazione)”.