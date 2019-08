Uomini e Donne, anticipazioni: novità e retroscena su Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio

Ieri è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne e come da tradizione Maria De Filippi ha ospitato alcune coppie di Temptation Island per farsi raccontare le novità. Ospiti di questa prima puntata sono stati Ilaria e Massimo ed anche Katia e Vittorio. Come sappiamo entrambe le coppie si sono lasciate durante il falò.

Ilaria e Massimo dopo la trasmissione si sono visti un paio di volte ma, come riportato da Il Vicolo Delle News, Ilaria ha notato che Massimo non era cambiato ed ha deciso di non provare a riconquistarlo. Lui, dal canto suo, ha iniziato ad uscire con la tentatrice Sonia Onelli ed ora i due sono fidanzati. E se Massimo ha trovato l’amore di una tentatrice (tra l’altro neanche una sua!), Ilaria è tutt’oggi single e fuori non si è mai frequentata con Javier che – ospite in studio – ha parlato poco perché non voleva intromettersi fra i due.

Al termine della puntata Ilaria su Instagram ha pubblicato uno sfogo: “La verità trionfa da sola, la menzogna ha sempre bisogno di complici“. Frecciatina rivolta a Massimo?

Anche Katia e Vittorio non sono tornati insieme. I due, addirittura, non si vedevano dal giorno del falò. In studio c’era anche la tentatrice Vanessa che ha confermato di star frequentando Vittorio ma di non essere la sua fidanzata.