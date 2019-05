Uomini e Donne: ecco chi ha scelto Giulia Cavaglia

Dopo Angela Nasti e Andrea Zelletta, oggi è stata la volta di Giulia Cavaglia. Con la scelta della tronista si chiude la stagione 2018/2019 di Uomini e Donne, fino a settembre non avremo più il trash mariano.

Giulia ha fatto entrare prima Giulio Raselli e gli ha spiegato che lui non è la sua scelta.

“Con te già dall’inizio c’è stata chimica. Fisicamente mi sei piaciuto tantissimo. Tutto il nostro percorso è stato pieno di dubbi, perché sei una persona altalenante. Adesso però ho cambiato idea e su di te penso un sacco di cose belle. Cosa mi ha spinto a non sceglierti? Ho un sacco di voglia di averti fisicamente, ma se mi guardo dentro non riesco a vederti in modo diverso, che non sia chimica. Non ti dico che c’è solo il lato fisico, ti sono anche corsa dietro e lo sai. Quando torno a casa però non riesco a sentirti dentro e non riesco a vederti nella mia vita fuori. Non voglio prenderti in giro. Spero che tu non mi odi dopo questa mia decisione.”