Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche fa la sua scelta e un suo corteggiatore diventa tronista

Puntatona ricca di Uomini e Donne quella registrata oggi pomeriggio. Giulia Quattrociocche a sorpresa ha deciso di fare la sua scelta ed è uscita dal programma con Daniele. I due hanno ballato e solo dopo la ragazza ha rivelato la sua scelta, ma il pubblico ha avuto una reazione particolare. Sembra che le persone in studio abbiano chiesto a gran voce di dare il trono all’altro corteggiatore, Alessandro.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha assicurato che dopo la puntata avrebbe incontrato il ragazzo per parlare di questa eventualità. Insomma, nel giro di poche ore salutiamo Giulia e diamo il benvenuto ad un nuovo tronista.

Quanto capisco la scelta di Giulia…



“Come vi abbiamo detto prima, Giulia ha scelto Daniele dopo aver ballato con lui e finito il ballo il pubblico ha iniziato a urlare “trono, trono” per Alessandro (che, contemporaneamente alla neo coppia, aveva ballato con Maria). – si legge su il vicolo delle news – Maria ha detto che dopo la puntata si incontrava con lui per prendere in considerazione questa opzione”.