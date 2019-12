Ci saranno ex tronisti di Uomini e Donne nel cast del Grande Fratello Vip? – le ultime indiscrezioni

Il Grande Fratello Vip sta per debuttare con la quarta stagione dopo un anno di pausa e per la prima volta, nella lunga lista di nomi trapelati, non ci sarebbe nessun ex volto di Uomini e Donne.

Gli scorsi anni, invece, sono stati molti tronisti (e non) a varcare la porta rossa: la prima edizione hanno partecipato Costantino Vitagliano e Andrea Damante, mentre l’anno successivo è stata la volta di Giulia De Lellis e Luca Onestini. Non sono mancati tronisti neanche durante la terza edizione, quando alla corte di Ilary Blasi arrivò Francesco Monte.

Quest’anno invece non sembrerebbe esserci nessun volto dell’universo mariano nel cast del Grande Fratello Vip. Il nome più accreditato, quello di Lorenzo Riccardi, pare sia sfumato perché secondo gli ultimi rumors l’ex tronista sarebbe in procinto di diventare un opinionista di Uomini e Donne al posto di Mario Serpa. Gli altri due, Andrea Dal Corso e Ivan Gonzalez, anticipati da 361 Magazine, non sembrerebbero invece aver convinto Alfonso Signorini.

Insomma, ci saranno ex tronisti nel cast del Grande Fratello Vip?

Al momento i nomi (fra confermati e super papabili) sarebbero Rita Rusic, Barbara Alberti, Pago, Paolo Ciavarro, Antonella Elia, Aristide Malnati, Andrea Denver, Adriana Volpe, Antonio Zequila, Paola Di Benedetto e Fabio Testi.