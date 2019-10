Uomini e Donne: svelata la nuova (famosa!) ipotetica tronista

Uomini e Donne è un porto di mare e dopo l’abbandono di Sara Tozzi, un’altra tronista sembrerebbe essere pronta a prendere il suo posto: questa volta – al contrario della sua collega Giulia Quattrociocche – la nuova tronista non sarebbe una sconosciuta, bensì una persona assai nota. Sto parlando dell’ultima vincitrice del Grande Fratello, Martina Nasoni.

A rivelare il suo nome è stato il settimanale Spy:

“Credo di non avere né la testa né il cuore liberi dopo la mia ultima relazione. Voglio precisare che con il mio ex non c’è stato alcun contatto o ritorno di fiamma. Siamo stati insieme per un anno e mezzo di cui un anno di convivenza. Lavoravamo nello stesso locale. Dieci mesi fa ci siamo lasciati perché le cose tra di noi non andavano più bene: si era rotto un equilibrio dentro di me e nella coppia. Non sono mai riuscita a digerire un suo tradimento. Prendere strade diverse era l’unica cosa da fare”.