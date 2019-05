Uomini e Donne: novità sulle scelte – il pubblico esulta

Come vi ho anticipato 3 settimane fa, le scelte di Uomini e Donne non torneranno in prima serata, pare che a prendere questa decisione sia stata proprio la Fascino.

Ma la vera novità è un’altra, ieri Raffaella Mennoia (quella di ‘Tentescio Ailand, ma vi ricordo che si scrive Temptation Island, cià‘) ha rivelato che le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià saranno in diretta, proprio come succedeva nei primi anni del programma. Tutto questo pare sia stato fatto per evitare gli spoiler.

“Leggo un sacco di cose inesatte. Le ville non sono ancora giunte al termine. La seconda cosa molto importante e adesso lo so che tanti blog si uccideranno perché non potranno spoilerare. Che poi mi dispiace anche perché i blog che si occupano di noi lo fanno con entusiasmo e dedizione. Loro mandano la gente nel pubblico, talpe, talpine, talpette. Mi rendo conto che c’è tutto un lavoro dietro per avere le notizie subito, però vi devo dire una cosa molto importante. Adesso è ufficiale, le scelte di Uomini e Donne saranno fatte in diretta, come ai bei vecchi tempi. Quindi, no spoiler, ve le vedete direttamente in diretta. I giorni? Non si sanno i giorni. Vi posso solo dire che sarà tutto in diretta”.

Comunque, scelte a parte, io starei ore a guardare i video di Raffaella tra farfalline e stelline. Iconica, ipnotica, queen (che si legge quin). Cià.



Per la prima volta nella storia di #uominiedonne le scelte verranno trasmesse in diretta 😍😍😍 — Mariangela⚪8⚫ (@Dami92Damiano) 21 maggio 2019

Le scelte di Andrea, Angela e Giulia saranno in diretta dopo anni, mi viene da piangere #uominiedonne — chià (@thanksmengoni) 21 maggio 2019

Le scelte avverranno in diretta (che ansiaaa come ai vecchi tempi 😍)

Secondo me:

Andrea —> Natalia (è certo)

Giulia —> Giulio (prima ne ero certa, ora meno)

Angela —> Luca (anche se speravo Alessio)#UominieDonne — Fenny Rosa (@fenicotterorose) 21 maggio 2019

LE SCELTE.

IN STUDIO.

LA PROSSIMA SETTIMANA

IN DIRETTA.

A D O R O. Grazie Mary grazie Raff #uominiedonne — Noemi (@Santuz15) 21 maggio 2019