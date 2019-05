Uomini e Donne: ecco chi ha scelto Andrea Zelletta (VIDEO)

Penultimo appuntamento con le scelte in diretta di Uomini e Donne. Se ieri Angela Nasti e Alessio Campoli sono usciti insieme dal programma, oggi è stata la volta di Andrea Zelletta.

Il tronista ha fatto entrare prima Klaudia Poznanska.

“Il nostro percorso è partito in ritardo. Io ero un po’ spaventato e mi ricordo i tuoi capelli rosa. Ero spaventato dai tuoi 18 anni, un po’ dal contorno, fino a quando mi hai detto ‘ao che dovemo fa?’. In quel momento mi hai colpito. Non è facile parlare. Quello che hai vissuto tu, l’ho vissuto anche io. Mi hai fatto ricredere, facendomi capire che sei una piccola donna, non una ragazzina. Sei una persona con dei bei valori, pensi alle cose importanti della vita. Per una ragazza di 18 anni è strana questa cosa. Mi hai sorpreso davvero. Non mi aspettavo questo percorso, è stato un crescendo. Le incomprensioni ci sono state, ma sono normali in un percorso. Mi hai fatto vivere delle emozioni che non scorderò mai. Però arrivati qui ho bisogno di sentire il mio cuore. Con te non c’è il caos e la scintilla che cercavo. Non è scattata la scintilla. Non mi aspetto che tu mi abbracci o mi saluti. So che non è un momento facile.”