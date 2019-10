Uomini e Donne, svelato chi potrebbe essere il nuovo tronista (ex di una donna famosa)

Potrebbe essere l’ex di una donna famosa il nuovo tronista di Uomini e Donne, questo – almeno – è quello che ha scritto il settimanale DiPiù diretto da Osvaldo Orlandini.

Secondo il settimanale, infatti, il nuovo tronista di Uomini e Donne potrebbe essere Alessio Falsone, un nome che ai più non dirà assolutamente niente ma che in realtà è l’ex fidanzato di Carolina Stramare, Miss Italia 2019.

Intervistata da DiPiù, la Stramare ha confermato la sua rottura con Alessio:

“Io e Alessio ci sentiamo tutti i giorni, parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso. Anche a me dispiace, però non posso rinunciare alle opportunità che mi si presentano. Ora devo un attimo pensare a me e basta. Ora ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne trovasse un’altra lo capirei, perché evidentemente non ero io ciò che cercava”.