Uomini e Donne, ex tronista con della droga durante un’esterna senza telecamere: “Me l’ha messa nelle scarpe”

Non solo la vulcanologa Giulia De Lellis, adesso anche Valentina Dallari ha pubblicato un libro. Nella sua prima fatica letteraria l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una confessione choc. Secondo quanto riporta Anticipazioni tv, Valentina avrebbe dichiarato che durante un’esterna senza telecamere Andrea Melchiorre le avrebbe rivelato di essere stato arrestato per spaccio e successivamente le avrebbe infilato della ganja nelle scarpe.

“Mi disse che aveva avuto problemi con la legge e che era stato arrestato, per spaccio. – ha continuato l’ex tronista – Io fui molto comprensiva, avevo altri amici e altre esperienze del genere, per me non cambiava nulla. Anzi, ho sempre avuto un po’ il debole per i bad boy. Decisi di credergli. […] Andrea mise della ganja nelle mie scarpe”