Uomini e Donne, ma quale volto inedito: la nuova tronista è già stata in TV – ecco dove

I nostri oceani sono pieni di plastica e riciclare è importante, per questo motivo Maria De Filippi – dopo averci sorpreso con la scelta di mettere sul trono di Uomini e Donne un volto mai visto in tv – ha deciso di riciclare la seconda tronista che solo qualche mese fa ha preso parte a Temptation Island in qualità di tentatrice.

Insomma, alla faccia della “tronista mai vista in tv” come avevo erroneamente scritto nel post di presentazione, Sara Tozzi di Modena è già alla seconda esperienza televisiva organizzata dalla Fascino di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Sara però non è stata molto fortunata nell’appena conclusa edizione di Temptation Island, dato che ha dato la sua ghirlanda a Massimo Colantoni che però le ha preferito prima l’ex gieffina Federica Lepanto e successivamente la bella mora Elena Cianni. Per questo motivo è stata fra le prime eliminate e ad eccezione della prima puntata non si è mai vista.

Le uniche immagini di Sara Tozzi a Temptation Island:

Sara Tozzi, la nuova tronista di #UominieDonne negli unici momenti in cui è stata vista a #TemptationIsland. La sua ghirlanda l’ha data a Massimo Colantoni. pic.twitter.com/i3RNXlrxXC — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) August 27, 2019

Ecco il video provino di presentazione di Sara Tozzi a Uomini e Donne: