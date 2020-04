Uomini e Donne 2020: svelato il nuovo studio e la nuova formula

Il CoronaVirus ha stravolto i palinsesti televisivi e Maria De Filippi per andare in onda è stata costretta a stravolgere Uomini e Donne rendendolo praticamente un’altra trasmissione.

“Voi avrete la possibilità di conoscere altre persone oltre a quelle che avete già conosciuto attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due. L’uomo con cui chatto me lo immagino alto, biondo, bello con gli occhi azzurri. Poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso di come me lo sono immaginato. Io mi innamoro di quello che mi scrive e scopre che uno che mi dice: ‘Guarda che ti ho preso in giro’. C’è il rovescio della medaglia, è possibile che l’uomo che mi sono immaginato dietro quelle parole, è realmente come davvero me lo immaginavo. Attraverso la scrittura, ho trovato ciò che desidero. La realtà non corrisponde all’idea che ti sei fatta di lui. Le parole che lui ti ha scritto sono state così importanti che la voglia di stare con lui continua. La scrittura è diventata la sostanza”.