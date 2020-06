Uomini e Donne, Carlo Pietropoli ha fatto la sua scelta: ecco chi è la fortunata secondo le indiscrezioni

Gli account ufficiali di Uomini e Donne ieri sera hanno annunciato le scelte di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi.

I fan della trasmissione hanno pensato che la scelta del tronista fosse ricaduta su Ginevra Mancini, lei però ha smentito i rumor.

“Purtroppo mi trovo costretta a precisare una cosa: questa notizia è FALSA…Ho lasciato il programma diversi mesi fa e la mia vita è andata avanti. Mi dispiace non aver risposto a tutti i messaggi che mi avete mandato, ma vi chiedo la cortesia di non associare più il mio nome a questa storia. Baci”.

A questo punto è molto probabile che la scelta di Carlo Pietropoli sia Cecilia Zagarrigo. Una conferma arriverebbe dal profilo dell’amico della corteggiatrice, Amedeo Venza, che su Instagram ha scritto:

“Non perdetevi la scelta di Carlo domani! Finalmente vedremo una gran bella scelta! Il tutto è avvenuto in una location segreta e molto suggestiva… dopo il blocco dovuto al Coronavirus, Carlo era incerto su chi scegliere ma proprio grazie a questo blocco il suo pensiero era rivolto solo ed esclusivamente alla sua scelta! Emozionante e per niente scontata”.

In tutto ciò io a malapena ricordo il voto di questo Carlo e di Sara e onestamente la redazione avrebbe potuto comunicarci la scelta con dei video su Twitter e lasciare così le ultime puntate di Uomini e Donne al triangolo trash di Gemma, Nicola e Valentina.

Ginevra non ha più contatti con il programma da mesi e manco vuole sapere nulla il che significa che Carlo ha per forza scelto cecilia e il fatto che non abbiano fatto vedere le due corteggiatrici e coerente con il fatto che almeno una non si è presentata #uominiedonne

— Drama Queen (@thatsDramaQueen) June 8, 2020