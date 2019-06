Uomini e Donne: confronto in tv tra le coppie scoppiate questo mese

Nel giro di un mese dalla fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne sono scoppiate ben due coppie, quella formata da Angela Nasti e Alessio Campoli e anche Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. La prima addirittura è durata solo una settimana, un vero record.

Per questo motivo ieri una follower di Raffaella Mennoia le ha chiesto di fare un bel confronto in tv, per noi amanti del trash poraccio.

“Raffaella cara. A settembre una cosuccia dovreste farla. Dovreste invitate le troniste Angela e Giulia a metterci la faccia. A spiegare al pubblico come mai appena fatta la scelta non hanno mai frequentato questi ragazzi! La prima è stata più sciocca la seconda furbamente ha colto la palla al balzo per liquidarlo ma prima di Ibiza non lo ha mai frequentato. Ma il pubblico per fortuna non è composto da un ammasso di imbecillì. Ammetto che mi dispiace anche per voi , perché ahimè parte del pubblico crede che siamo vostre idee. Io non ci credo perché del trono precedente ci sono state tutte scelte vere. parlo di Lorenzo, Luigi , Ivan , Teresa ,Andrea Cerioli e anche Zelletta fanno si che il pubblico vi dia ancora fiducia. Però un confronto con queste due ultime troniste di Uomini e Donne ci vorrebbe! Ciao lunedì ascolti stellari”.