Uomini e Donne: una coppia torna in puntata per annunciare il matrimonio (anticipazioni)

Ieri è stata registrata l’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne di questa stagione. Maria De Filippi ha fatto entrare in studio una coppia uscita dal programma esattamente due anni fa, Mauro e Lisa. I due dopo aver salutato tutti, hanno annunciato che si sposeranno l’anno prossimo.

“Momento emozionante: hanno fatto vedere un filmato che ritraeva Mauro e Lisa che sono usciti a maggio 2017. – si legge nelle anticipazioni de Il Vicolo delle News – La loro relazione procede a gonfie vele e hanno annunciato che l’anno prossimo si sposeranno!”

Mauro e Lisa erano tornati a Uomini e Donne già un anno fa, per raccontare la loro storia fuori dalle telecamere.

“Sei la scelta costante del mio futuro” Dopo un anno Mauro e Lisa sono tornati a raccontarci come prosegue la loro storia d’amore! ❤ #uominiedonne pic.twitter.com/lADsn1CnI2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) 11 maggio 2018

Riusciremo prima o poi a vedere così anche Gemma?



Tra Mauro e Lisa ci sarà davvero solo un’amicizia? #uominiedonne pic.twitter.com/HyLZcyJtj7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) 14 aprile 2017

#uominiedonne MAURO e LISA: Siamo in una situazione in cui non siamo più amici. Abbiamo fatto un po’ di… conoscenza pic.twitter.com/Wq37Qe3oOb — LE GIF DI TINA (@Gif_di_Tina) 15 maggio 2017

È ufficiale, Mauro e Lisa non sono più amici… #uominiedonne pic.twitter.com/8K8RAhrvTo — Uomini e Donne (@uominiedonne) 15 maggio 2017

Ritorni e annunci a parte, ho appena realizzato che per quattro mesi non vedremo più le meravigliose catfight del Trono Over.



