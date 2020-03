Uomini e Donne, furiosa lite tra Gianni e Daniele Dal Moro, volano insulti e il tronista piange

Mentre il Trono Over di Uomini e Donne continua a registrare record di ascolti, lo share del Trono Classico sta colando a picco. Ieri però è stata registrata una puntata che potrebbe invertire (almeno per un po’) questa tendenza.

Nella prima parte della puntata Daniele Dal Moro si è messo a piangere a causa degli attacchi di Gianni Sperti. Tra i due è scoppiata una polemica su Angelica e il tronista ha dato dello ‘str**o che fa interventi di mer**‘ allo storico opinionista. Ovviamente Gianni non è rimasto in silenzio e ha risposto dando del coglio*e all’ex gieffino.

Onestamente non mi stupisce questa sfuriata di Daniele, che aveva dimostrato di avere un carattere particolare anche al Grande Fratello di Barbara d’Urso.



“Daniele Dal Moro ha pianto per i forti attacchi di Gianni Sperti nei suoi confronti. Il tronista esce con Angelica (sembra molto preso da lei) e mentre parlano del fatto che il padre era contrario che lei partecipasse al programma, Daniele decide di parlarci per rassicurarlo che è un bravo ragazzo e non deve preoccuparsi, che partecipare a Uomini e Donne non rende sua figlia una ragazza meno brava e che se vuole “possono pure incontrarsi” per parlarne da vicino. Dice di sè che all’apparenza sembra abbia avuto tutto dalla vita, ma alla fine non ha ricevuto nulla. Il padre è d’accordo sulla sua partecipazione ma non mostra alcun interesse e questo lo ferisce peggio che se gli dicesse che non vorrebbe vederlo lì.

In studio Gianni, già arrabbiato perché nelle precedenti puntate lo ha sentito sussurrare ogni volta che iniziava ad intervenire “ecco che ora spara le solite cavolate“, lo accusa di voler sempre primeggiare, di non aver rispettato Angelica in quanto quello era il suo momento e doveva lasciarla sfogare invece di parlare sempre di sè. – si legge su Il vicolo delle news – Da lì parte una polemica che dura mezz’ora, Daniele si arrabbia e volano parolacce in quanto dice a Gianni che è uno str***o, che fa solo interventi di mer*a, ovviamente l’opinionista non se lo lascia dire e gli butta lì un “sei un co*lione” e parte la guerra a chi riesce ad arrivare più lontano (per non usare un’espressione più colorita)”.