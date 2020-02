Uomini e Donne: Gianni Sperti risponde alle accuse di Paola Barale e sbugiarda Barbara

Nelle sue ultime interviste Paola Barale ha parlato del suo matrimonio con Gianni Sperti ed ha anche spiegato come mai non hanno avuto dei figli.

“La fine del mio matrimonio? Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità, come il lavoro. Lui lavorava, ma non sempre. Sono dell’idea che i bambini si fanno quando c’è stabilità. Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato. Ho una grandissima caratteristica non so se sia un pregio o un difetto. Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno fatto male. Non ho nessun piacere di parlare di queste persone. Ai tempi del matrimonio, il mio ex marito, più volte, aveva dimostrato l’interesse e il piace di avere un figlio. Io ero il capofamiglia. Portavo avanti tutti io. Lavoravo sempre e solo io, non avevo vicino forse una persona che mi dava una garanzia per avere un figlio”.

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Barbara De Santi rispondendo ad un’insinuazione di Gianni, gli ha lanciato una frecciatina davvero di cattivo gusto.

Gianni ha preso la palla al balzo per rivelare che Barbara avrebbe riportato le frasi di Paola Barale anche su Instagram, con lo scopo di attaccarlo.

“Sta parlando di me e delle dichiarazioni fatte dalla mia ex moglie, Paola Barale. Ti interessa la mia vita privata di 20 anni fa. Perché hai pubblicato una frase della mia ex moglie? Sui tuoi social privati. Decido io quando parlare della mia vita, non tu: è la mia di vita ed è passata, tu non sai, non c’eri. Adesso sei contenta che abbiamo parlato della mia vita?

Cosa ha detto la mia ex? Che non ha fatto dei figli perché lavorava solo lei e faceva tutto lei. Questo non è vero, perché lavoravamo nello stesso programma e avevamo due contratti, ma non mi importa, ognuno dice quello che vuole. Ma però non ero un mantenuto, avevo il mio ritmo, per i miei guadagni”.