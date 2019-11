Protagonista di Uomini e Donne diventa gigolò, ecco le recensioni delle sue prestazioni

Qualche giorno fa ho ricevuto un’email anonima che mi segnalava la presenza di un protagonista di Uomini e Donne su un sito di escort e gigolò. Ovviamente nel profilo il ragazzo in questione non cita mai la sua esperienza televisiva, ma ha una ricca gallery fotografica ed anche il profilo verificato che ne dovrebbe testimoniare la veridicità.

Ecco la sua descrizione sul portale:

“Ciao sono **** accompagnatore etero, disposto a trasferte in tutta Italia e all‘estero. Sono un ragazzo ottimista, passionale, solare e sensibile. Sono laureato e con me sarai libera di parlare, confidarti e passare dei piacevoli momenti ricevendo in cambio la massima discrezione e riservatezza, inoltre svolgo qualsiasi servizio che necessiti la presenza di un accompagnatore al tuo fianco, ingelosimenti, eventi, week-end, serate piacevoli, viaggi , cene, ecc.. “

Ad avvalorare la veridicità del profilo, oltre le foto ed il verificato, sono anche le recensioni che ammontano a ben 118 in tre lingue diverse: italiano, inglese e spagnolo.

“Toro instancabile. Auguro un meritato riposo al guerriero dopo la nottata “infuocata” ”

“L’istinto mi diceva di scegliere lui e non mi ingannavo. Corretto e gentile. Mai una sbavatura o una parola fuori luogo. Sa comportarsi in pubblico e non delude da nessun punto di vista. Appassionato, intenso, pieno di energia e fantasia, mai egoista e sa come si tratta una donna. Sulla bellezza è inutile commentare perché la vedono tutti, ma non è solo bello, è anche sexy da morire. Lui è stato all’altezza di tutte le aspettative di una donna esigente come me e mi ha fatto passare una serata incantevole”.

“La quinta stella non partiva, ma sicuramente te li do tutte e cinque. Che successone wooow. Sei speciale…ciao tesoro “

“Ottimista, solare sensibile e aggiungerei dolce, paziente, un amante proprio speciale, per te soddisfare una donna è come una sfida ‘O ti soddisfo o non sono più un uomo’ sei stato meraviglioso spero di ritrovarti al più presto, ti abbraccio, un bacio”.