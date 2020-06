Uomini e Donne, Giovanna e Sammy si sono lasciati, lei chiede tempo

La storia tra Giovanna e Sammy pare sia durata quanto un gatto in tangenziale. Stando a quello che hanno riportato Amedeo Venza e la pagina Uomini e Donne Classico Over, la tronista e il suo corteggiatore avrebbero chiuso la loro relazione.

“Purtroppo con grande rammarico ho saputo che Giovanna e Sammy sono in profonda crisi. Una pausa di riflessione dovuta a una forte incompatibilità caratteriale. È successo tutto subito dopo la scelta di Uomini e Donne, quando hanno avuto modo di conoscersi per davvero! Pare che a questo punto la storia si possa definire ufficialmente finita”.

Giovanna ha risposto ai tanti follower che chiedevano informazioni sul rumor della rottura con Sammy ed ha detto di aver bisogno di tempo.

“Non voglio mancare di rispetto a nessuno, vorrei solo portarlo in primis a me stessa. Vi leggo, non sto facendo finta di niente. I need time!”