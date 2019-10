Uomini e Donne: nuovo colpo di scena tra Ida e Riccardo – la scelta finale

Dopo mesi di litigi e il distacco estivo, Ida e Riccardo la scorsa settimana durante le registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne si sono riavvicinati. Lui le ha scritto una lettera ed ha confessato di amarla ancora.

Adesso però è arrivato un nuovo colpo di scena. Dopo Aver parlato con lui ed averlo rivisto fuori dal programma, Ida ha scelto di dire addio definitivamente al suo ex.

Stando alle anticipazioni di Fan Page, Riccardo in lacrime avrebbe deciso di lasciare Uomini e Donne.

“Ida Platano pare abbia finalmente deciso di lasciare Riccardo Guarnieri perché ha confessato di non provare più niente per lui e di non aver avuto particolari emozioni una volta ricevuta la lettera d’amore dal suo ex. La dama, come se non bastasse, si è rivolta completamente altrove e in settimana ha cercato Armando Incarnato, il cavaliere che ormai da qualche settimana sta cercando di farle capire che il suo passato amoroso è diventato più una zavorra che un valore.

Riccardo Guarnieri ha voluto lasciare il programma e per come ha salutato il pubblico sembra abbastanza probabile che non farà più ritorno a Uomini e Donne trono over, per la gioia soprattutto di Gianni Sperti, che da più di un anno non simpatizza con lui né con quel suo modo altalenante di protendere verso Ida.”