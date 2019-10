Uomini e Donne: colpo di scena per Ida e Riccardo – anticipazioni

Oltre alla faida tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, gli altri veri protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne sono Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri. In questi anni i due si sono presi e mollati più volte, poi sono finiti a Temptation Island dove – nonostante alcune difficoltà – sono usciti insieme dichiarandosi amore eterno. La loro storia dopo lo show di Filippo Bisciglia è durata quanto un gatto in tangenziale e i due sono tornati a Uomini e Donne per conoscere altre persone.

Adesso però arriva il colpo di scena, nella registrazione di ieri del Trono Over, Riccardo ha scritto una lettera per Ida, nella quale le dice che la ama ancora.

“Al centro dello studio siede Armando che continua la sua conoscenza con Ida, dopo la puntata devono andare a cena ma…COLPO DI SCENA! Udite udite Riccardo vuole parlare con Ida e leggerle una lettera. In essa le dice (mentre leggeva era commosso) che non si sono mai capiti, che le colpe sono state sempre da ambo le parti ma che lei è stata ed è tuttora la donna più importante della sua vita e che l’ama ancora. – si legge su Il Vicolo delle News – Lei si mette a piangere dall’emozione e non sa che fare, ha paura a riprendere la loro storia e soffrire di nuovo. Armando ovviamente ci rimane malissimo, si sente usato da lei che ogni volta ricade nella trappola ordita da lui. Dopo di questo Ida e Riccardo ballano emozionati e poi Maria, vecchia volpona, fa fare il gioco della mela pure a loro.”

Tutto è bene quello che finisce bene (per ora).

Drammi trash a parte, Riccardo è un grandissimo DILF…



Ida ogni volta che Riccardo le rivolge la parola #uominiedonne pic.twitter.com/qWP6iPU97R — hasm (@imdieformyidols) October 1, 2019