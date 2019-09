Uomini e Donne: Javer eliminato per un motivo grave, interviene Maria e la tronista piange

Ieri pomeriggio è stata registrata una puntatona del Trono Classico di Uomini e Donne. Alla redazione è arrivata una segnalazione su Javier (il manzone di Temptation Island), secondo la quale il ragazzo avrebbe mandato messaggi d’amore ad una ragazza fino a due settimane fa.

Pare che negli screenshot ci siano frasi come “la mia vita senza te non ha senso“, “io ti amo“. Il ragazzo è stato eliminato ed è intervenuta Maria De Filippi ricordando come anche in passato molti ragazzi abbiano tentato di fare i furbi con la redazione. Nonostante la grossa presa per i fondelli, Sara si è messa a piangere quando Javier è uscito.

“Javier é stato eliminato perché é arrivata una segnalazione da parte di una ragazza che ha mandato gli screenshot dei messaggi scambiati con lui ad un giornalista che poi ha fatto recapitare tutto alla redazione. In questi messaggi che risalgono ad Aprile si capisce che con questa ragazza avesse una relazione perché le ha scritto che voleva stare con lei e che l’amava. Poi dopo che lui ha partecipato a Temptation Island si é rivisto e nonostante stesse con lei ha deciso di andare a uomini e donne e corteggiare Sara, infatti qualche giorno prima lui ha scritto a questa ragazza che era la donna della sua vita. Maria dice a Javier che molte persone hanno fatto i furbi con loro e che essendo arrivata la segnalazione bisognava dirlo, infatti lui non ha voluto far vedere il contenuto dei messaggi Javier inizialmente cerca di giustificarsi ma poi si rende conto di non poterne uscire e non negando nulla sottolinea il fatto che adesso è interessato solo a Sara. Sara è molto dispiaciuta e piange.”

Ma dopo il Sona, la Fuffi Fella, Peracchi e company facciamo tutto questo rumore per due screen? Diamo il trono a questo manzo furbetto e festa finita.

Una farloccata in più o in meno che cambia…