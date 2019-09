Uomini e Donne, durante le registrazioni Katia fotonica piange – Tina la difende e sbotta: “Quelle così scop*no”

Direttamente dall’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne arrivano delle succose anticipazioni trash. Oltre a Tina, Gianni, le dame e i cavalieri, sono entrati in studio i protagonisti di Temptation Island.

Vittorio ha confermato di non aver più rivisto Katia la fotonica dopo il falò ed ha aggiunto che sta frequentando la tentatrice Vanessa. Secondo le talpe de Il Vicolo delle News, Katia era confusa, piangeva e tremava.

Sembra che Tina Cipollari abbia preso le parti della bionda fotonica, attaccando invece Vanessa.

“Katia non si rassegnava all’idea che Vittorio si possa essere innamorato della tentatrice La ragazza per 3 volte si è quasi messa a piangere. Quando è entrata tremava, sembrava tutta confusa. Tina era dalla parte di Katia mentre discuteva con Vanessa, ed ad un certo punto si è alzata in piedi e ha urlato “quelle che parlano parlano non fanno mai nulla, le santarelline invece scoxano! Mimando il gesto con le mani è uscita”.

Ci siamo, il trash è tornato! La prossima settimana vedremo anche questo nuovo siparietto di Tina, Uomini e Donne infatti inizierà il 9 settembre.

Scusate io non vedo l’ora che Katia incontri Tina a uomini e donne #TemptationIsland — Elisa🐍 (@EliCau27) July 30, 2019

Ho bisogno di Katia al fianco di Tina Cipollari a commentare i troni a U&D a partire da settembre. Vi prego. #TemptationIsland — Assu 🌸 (@pureherouis) July 15, 2019

Fonte: Il Vicolo delle News