Caos a Uomini e Donne: urla e accuse in studio e Maria De Filippi interrompe la registrazione

Far perdere la calma a Maria De Filippi è davvero difficile, ma Armando Incarnato c’è riuscito. Durante l’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne il napoletano ha accusato Veronica di avere una relazione segreta con un uomo impegnato. I toni si sono alzati e la donna è scoppiata in lacrime. Maria De Filippi pare si sia scagliata contro il cavaliere e che abbia chiuso la registrazione un’ora prima del previsto.

Non vedo l’ora di godermi il cazz**tone di Kween Mary ad Armando.

“Siede al centro Veronica, che si sta conoscendo con Andrea e si siede vicino a loro anche Valentina A. Veronica dice che ha bisogno di un uomo e lui lo vede un po’ come un ragazzo, dunque ne approfitta Valentina per dire che lei non avrebbe problemi a conoscerlo e lui accetta di buon grado la possibilità di frequentarla. Viene fuori a questo punto che questo ragazzo ha un amico in comune con Armando, che prende la palla al balzo per mettersi in mezzo e mettere bocca su questa storia accusando Veronica di far storie contro di lui. Alla fine Armando sputa fuori il fatto che in giro si dice che Veronica se la faccia con qualcuno che lei ritiene un amico ma con il quale invece ci sarebbero degli incontri, facendo delle allusioni che quest’uomo forse sia pure impegnato (non si capiva molto tra le urla di Armando contro Veronica e Tina e Gianni contro di lui e pure Andrea – si legge su il vicolo delle news – che aveva sentito dire le stesse cose avendo l’amico in comune con lui), la donna si mette a piangere amareggiata da tutta la cattiveria che le viene buttata addosso ogni volta. Lui continua a buttare fango sulla donna con gli opinionisti al punto che Gianni fa cenno a Maria di ascoltare e cercare di mediare ciò che sta dicendo Armando e a quel punto la conduttrice inizia ad arrabbiarsi ed urlare a sua volta contro il napoletano dicendogli di smetterla di esagerare, che tratta sempre le donne allo stesso modo come con Veronica con cui c’è stata una storia, che tutte quelle che hanno provato a conoscerlo alla fine finiscono in lacrime a causa sua, Armando cercava di giustificarsi ma Maria non lo fa parlare intimandogli di farla finita, si alza di scatto, chiede a Tina di salutare e se ne va! In teoria la registrazione sarebbe dovuta durare un’altra ora ma così ce ne siamo dovuti andare tutti a casa”.