Uomini e Donne, parla la Mennoia: “Stiamo lavorando per voi” – le ultime novità

Il CoronaVirus ha messo K.O. anche la trasmissione ventennale Uomini e Donne che – impossibilitata a riunire sotto lo stesso tetto corteggiatori, tronisti e pubblico – si è vista costretta a prendersi una pausa forzata.

E se del trono over tutti i fan ne sentono la mancanza, del trono dei giovani (considerando gli ascolti) nessuno sembrerebbe preoccuparsene. Vi ricordo che i quattro tronisti rimasti in stallo sono l’ex gieffino Daniele Dal Moro, l’ex corteggiatrice Giovanna Abate, la bella Sara Shaimi ed il misterioso Carlo Pietropoli.

La trasmissione tuttavia non si è mai ufficialmente stoppata, dato che gli autori hanno sempre lavorato in versione smartworki (cit.) realizzando quello che sembrerebbe essere un format ‘telefonico’ per corteggiare a parole (!) Gemma Galgani e Giovanna Abate.

Sono di oggi le ultime parole di Raffaella Mennoia.

Qualcuno riesce ad interpretarle?