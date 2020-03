Uomini e Donne: svelato il vero motivo della sospensione anticipata (lo show potrebbe andare in onda sul web)

Nei giorni scorsi era stata annunciata una pausa per Uomini e Donne. Stando al comunicato di Mediaset lo show mariano avrebbe dovuto andare regolarmente in onda fino a venerdì 20 marzo…



Oggi però il programma di Maria De Filippi non è stato trasmesso su Canale 5. Il motivo di questo colpo di scena pare sia legato ad una scelta dell’ultimo minuto di Kween Mary, che per solidarietà a Paolo Bonolis avrebbe deciso di stoppare in anticipo la sua trasmissione. Ieri Bonolis ha polemizzato per la decisione di Mediaset di non trasmettere le puntate inedite di Avanti Un Altro. Le registrazioni di Uomini e Donne dell’ultima settimana potrebbero essere caricare sul sito di Witty, ma non è stato confermato.

A dare la notizia – in esclusiva – del motivo dello stop anticipato di Uomini e Donne è stato Davide Maggio.

“La pausa era ufficialmente prevista a partire da lunedì prossimo, eppure già oggi Uomini e Donne non è andato in onda, sostituito da un tv movie. Perché? Il motivo è presto detto: la mancata messa in onda delle ultime registrazioni di Uomini e Donne è una scelta di Maria De Filippi. La conduttrice pare abbia deciso di stoppare anzitempo il dating show di Canale 5 per solidarietà nei confronti di Paolo Bonolis, che ieri aveva polemizzato con l’azienda per la decisione di interrompere Avanti un Altro malgrado le puntate fossero già registrate. Uno stop motivato ufficialmente da questioni “organizzative” ma che, come avevamo supposto ieri, sembrano nascondere logiche commerciali pubblicitarie, sempre legate al Coronavirus. Le puntate inedite di Uomini e Donne potrebbero essere rilasciate su Witty TV, la piattaforma streaming di Fascino”.

Salta già da ora #uominiedonne per volere di Maria per mostrare la sua solidarietà a Bonolis. Almeno così pare.

Comunque sta cosa di non mandare in onda della registrazioni non ha senso.

Capisco far finire il #gfvip prima ma il resto no. — Den (@denpopz) March 16, 2020