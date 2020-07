Uomini e Donne in onda solo due giorni a settimana: news sui palinsesti

Uomini e Donne di Maria De Filippi da settembre potrebbe andare in onda solo due giorni a settimana: così è scritto su Publitalia che si occupa della vendita e della gestione degli spazi pubblicitari di Mediaset.

Secondo Publitalia, infatti, Uomini e Donne andrebbe in onda solo il giovedì ed il venerdì, mentre dal lunedì al mercoledì verrebbe trasmessa in quella fascia oraria la soap opera con Can Yaman, Daydreamer, che sta ottenendo enorme successo.

Una scelta dettata probabilmente dal grande consenso del pubblico verso la soap turca che non può essere stoppata e riproposta il prossimo anno in estate, dato che tutti gli episodi sono già facilmente disponibili in streaming.

Uomini e Donne tornerebbe alla regolare messa in onda di cinque giorni a settimana dal 21 ottobre, quando Daydreamer chiuderà i battenti con l’ultima attesissima puntata.

Uomini e Donne cambia veste da settembre: la grande novità dalla prossima stagione

L’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il nostro paese ha costretto anche diversi programmi tv a cambiare e così Uomini e Donne è tornato in tv con Gemma, Giovanna e i corteggiatori misteriosi in chat. Questa versione del dating show di Canale 5 non ha registrato ottimi ascolti e dopo qualche puntata Kween Mary è tornata in studio, mescolando però il Trono Over e quello Classico e lo share ha premiato questo cambiamento. Quello che doveva essere un adattamento alle norme sanitarie del periodo che stiamo vivendo potrebbe però diventare una nuova veste permanente per lo show mariano. Stando a quello che riporta Il Fatto Quotidiano, da settembre dovremo dire addio ai troni nello studio di Uomini e Donne e prepararci al mix tra giovani e over che abbiamo visto nell’ultimo mese.

“Quasi vent’anni dopo si cambia perché la nuova edizione in arrivo a metà settembre su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.45, si presenterà al pubblico con una grande novità.

Il Fatto Quotidiano vi può anticipare che non ci sarà più una distinzione tra il trono over, in onda in genere dal lunedì al mercoledì, e quello classico, su Canale 5 il giovedì e il venerdì. I due spazi saranno uniti, non si vedranno più in studio fisicamente i troni”.

Ridimensionare il Trono Classico e la sete di business dei giovani potrebbe solo far bene alla trasmissione, inoltre gli ascolti hanno dimostrato che il pubblico non ha sentito la mancanza del Trono Classico.