Uomini e Donne: annunciata la nuova tronista ufficiale (VIDEO)

A sorpresa è appena stata svelata la prima tronista della nuova stagione di Uomini e Donne. Lei si chiama Giulia ha 27 anni ed è di Roma e non è un ex volto di Uomini e Donne.

“Sono di Roma, sto finendo l’università, mi manca l’ultimo anno. Da grande vorrei fare un lavoro modesto, che mi faccia stare tranquilla, che mi possa permettere di far stare tranquilla mia mamma, e che mi permetta di costruire una famiglia, non ho troppi grilli per la testa. Se fosse un lavoro legato ai miei studi ancora meglio, vorrei prendere la seconda laurea in scienze politiche e cercare qualcosa all’estero. L’esperienza in Cina sarebbe molto interessante, ne ho avuto l’occasione ma non me la sono sentita, non me la sentivo di lasciare mia madre.

Sono molto legata a mia madre nonostante sia una persona molto indipendente. Lei ha avuto un passato molto particolare, per me è una cosa da proteggere. Penso quasi di doverla difendere io certe volte.

In amore tengo sempre una porticina aperta, non c’è mai stato nessuno che me l’ha fatta chiudere del tutto, cioè non mi fido mai fino in fondo forse. Tengo sempre pronta una via di fuga, non per me, non è che io abbia paura di impegnarmi, ma per gli altri. Io penso che la famiglia sia importante, anche se non credo nel matrimonio perché secondo me è un’istituzione sopravvalutata, ma la famiglia qualcosa di diverso e mi piacerebbe trovare una persona che ha lo stesso senso della famiglia che ho io. Lì forse quella porticina la chiuderei del tutto.

Sono una di quelle che quando si innamora diventa scema! Quando vado a fare la spesa ad esempio prendo quella cosa perché so che a lui piace, oppure gli metto i calzini sul termosifone, e gli faccio trovare l’accappatoio pronto, tutte cose così, sono molto premurosa.”