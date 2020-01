Uomini e Donne: svelato il nuovo tronista (famoso)

Da giorni si vociferava dell’arrivo di un nuovo tronista a Uomini e Donne e così è stato. Alcuni sostenevano che sulla famosa poltrona rossa potesse sedersi l’ex gieffino Daniele Dal Moro, perché ha recentemente annullato una serata “per motivi lavorativi”. I fan del bel veronese c’avevano preso.

“Mi conoscete perché ho partecipato all’ultima edizione del GF. Sono un ragazzo carismatico, determinato ed egocentrico. Mi piace vivere la vita di petto. Sono anche un ragazzo sensibile ed ho un cuore grande. Questa grande sensibilità che ho l’ha presa da mia madre. Se mi innamoro faccio di tutto per la mia compagna. Mi piace fare sempre cose nuove e scoprire nuovi stimoli.

Io sono andato via di casa a 17 anni. Papà fa il parlamentare e mamma segue le aziende di famiglia. Io dentro casa sono un maniacale. Mi piace fare le pulizie e mettere in ordine. La persona a cui tengo di più in assoluto è mio padre. Non sono un figlio di papà però, ho lavorato in macellerie e sui tetti. Adesso faccio l’imprenditore”.