Uomini e Donne: opinionista di Barbara d’Urso si candida per il trono

Nell’ultima stagione di Uomini e Donne il Trono Classico ha subito un leggero calo di interesse e trash, mentre il Trono Over va alla grande con picchi record.

Adesso potrebbe essere arrivata l’arma segreta per far tornare il Classico ai fasti di un tempo. Dalle pagine di Grand Hotel, Carmen Di Pietro si è candidata per fare la tronista.

“L’altro giorno i miei figli confabulavano di troni e tronisti. E lì ho capito che vorrebbero mandarmi a Uomini e Donne. La prima condizione è che i miei figli non si facciano aspettative, e la seconda è che Maria non mi metta sul Trono Over. Voglio fare la tronista o anche la corteggiatrice”.

Già tre mesi fa Carmen aveva chiesto a Maria di farla partecipare a Uomini e Donne.

“Vorrei andare a cercare marito. Se Maria De Filippi mi invita, corro. Mi immagino Carmen seduta sulla poltrona rossa e tutti questi baldi giovanotti che le sfilano davanti. Ah, magari, che meraviglia. La mia ultima storia con Antonio Livano è durata solo un anno, pensavo durasse di più ma purtroppo no. Caratteri diversi, poi lui è sempre in giro per lavoro e io posso muovermi da Roma solo il sabato e la domenica. La lontananza mi pesava, o forse non era amore. Ad ogni modo, ora sono single, ma voglio assolutamente trovare un uomo”.

Maria accontentaci…