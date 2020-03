Uomini e Donne, Raffaella Mennoia interviene sulla sospensione del programma: “Io e i tronisti ci chiediamo la stessa cosa…”

Uomini e Donne sarebbe dovuto andare in onda fino ad oggi, 20 marzo, invece è stato sospeso all’improvviso una settimana fa. Ancora non è chiaro che ne sarà delle registrazioni in possesso della Fascino. Qualcuno ha ipotizzato che verranno caricate sul sito di Witty Tv, ma ad oggi non c’è stata nessuna conferma. Ieri pomeriggio è intervenuta anche Raffaella Mennoia sullo stop dello show mariano ed è sembrata sorpresa anche lei.

L’autrice di U&D ha detto che sia lei che i tronisti e i corteggiatori si fanno le stesse domande.

“Sono venuta qui agli Elios perché da quando c’è stata l’interruzione di Uomini e Donne sono impegnata con Amici. Volevo salutarvi. So che siete orfani di Uomini e Donne, mi state scrivendo in tanti, non so che dirvi. Ragazzi… boh! Tra l’altro avevamo anche delle puntate da mandare che non sono andate… Quindi non so che dire, boh.

Anche tronisti, corteggiatori e corteggiatrici si chiedono… no? Ce lo chiediamo tutti in realtà. Ci chiediamo la stessa cosa. Comuqnue a parte questo spero che tutto questo finisca il prima possibile”.

Stando a quello che ha riportato Davide Maggio, a decidere di fermare Uomini e Donne sarebbe stata Maria De Filippi, per solidarieta con Paolo Bonolis.

“La pausa era ufficialmente prevista a partire da lunedì prossimo, eppure già oggi Uomini e Donne non è andato in onda, sostituito da un tv movie. Perché? Il motivo è presto detto: la mancata messa in onda delle ultime registrazioni di Uomini e Donne è una scelta di Maria De Filippi. La conduttrice pare abbia deciso di stoppare anzitempo il dating show di Canale 5 per solidarietà nei confronti di Paolo Bonolis, che ieri aveva polemizzato con l’azienda per la decisione di interrompere Avanti un Altro malgrado le puntate fossero già registrate. Uno stop motivato ufficialmente da questioni “organizzative” ma che, come avevamo supposto ieri, sembrano nascondere logiche commerciali pubblicitarie, sempre legate al Coronavirus”.

Quando, alle 14.45 giri su canale 5 sperando di trovare #uominiedonne e invece non viene trasmesso, ma al suo posto è in onda un film. pic.twitter.com/Z8PJ0R4eiN — Daniel🌹 (@itsmeandmyselfs) March 16, 2020