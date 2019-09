Uomini e Donne rinviato: ecco quando andrà in onda

Da settimane sul web circolano voci secondo le quali Uomini e Donne tornerà in onda dal prossimo lunedì 9 settembre. In realtà pare proprio che per vedere Kween Mary e tutta la sua corte dovremo aspettare una settimana in più. Panorama ha confermato che Uomini e Donne farà il suo comeback il 16 settembre.

“Maria De Filippi è pronta a tornare in onda con il people show già da lunedì 16 settembre e le registrazioni sono già scattate – il 29 agosto – con la presentazione dei quattro nuovi tronisti del Trono classico.”

Io ho letto che uomini e donne é stato spostato al 16 settembre perché il film turco ancora non é finito 🤷‍♀️ — Vanessa 🍀 (@Vaneee______) September 3, 2019

Raffaella mennoia su instagram da appuntamento con #uominiedonne al 9 settembre…

9 o 16? Non si capisce nulla 😂😂😂😂😂😂😂 — Gio – AscoltiAuditel e TELEVISIONE (@Gio79803890) August 31, 2019

